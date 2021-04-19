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Bloomberg: Украина пытается перекупить дозы вакцины от ковида, от которых отказалась Европа

19 апреля 2021, 13:45

Bloomberg: Украина пытается перекупить дозы вакцины от ковида, от которых отказалась Европа

Украина активно пытается перехватить дозы антикоронавирусных прививок, от которых отказывается Западная Европа. Об этом пишет Bloomberg.

Недавно Дания запретила использование вакцины AstraZeneca. Однако кроме Украины, закупить препарат хотят Чехия, Латвия и Литва.

Издание отмечает, что программа вакцинации в Украине является одной из самых медленных в Европе.

Украина подписала контракты на 32 миллиона доз вакцины, пока поступило меньше миллиона доз — от AstraZeneca и китайского производителя Sinovac Biotech. В Украину привезли 117 тысяч доз вакцин Pfizer по системе СOVAX.

Поставка AstraZeneca индийского производства задерживается, так как количество случаев болезни стремительно растет в Индии.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, из стран ЕС не поступало предложений о продаже «нежелательных доз вакцины».

«Каждая страна заботится исключительно о своих гражданах», — сказал он.

Степанов говорит, что нехватка вакцин, а не колебания относительно безопасности препаратов, является основной причиной медленного темпа вакцинации в стране.

Украина ведет переговоры о получении еще 16 млн доз вакцин в этом году и хочет использовать все дозы уже до конца года — увеличив темп вакцинации до 5-6 миллионов доз в месяц.

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