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Госпогранслужба: В Украину через Россию пытался въехать член боевого крыла «ДНР»

22 апреля 2021, 15:28

Госпогранслужба: В Украину через Россию пытался въехать член боевого крыла «ДНР»

В Харьковской области на пункте пропуска «Гоптовка» через госграницу пытался въехать в Украину член незаконных вооруженных формирований. Он ехал с женщиной из отдельных районов Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Пограничники сообщают, что смогли подтвердить на месте информацию о том, что 30-летний мужчина и 45-летняя женщина действовали в интересах группировки «ДНР» на Донбассе.

Так, по словам мужчины, начиная с 2014 года, он служил при «ДНР» в составе т.н. 1-ой Славянской бригады во взводе обеспечения танкового батальона, а также в зенитно-ракетных войсках. Ему платили зарплату 15 тысяч рублей.

По словам задержанной женщины, она с 2014 года работала в охранной фирме т.н. при «ДНР», вела бухгалтерский учет, а вернуться в Украину решила из-за преследований бывшего мужа и его сообщников.

Пограничники уведомили СБУ о задержанных и противоправном деянии, содержащем признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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ДНР
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Харьковская область Гоптовка
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боевики

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