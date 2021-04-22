На Донетчине из-за непогоды обесточена Карловская фильтровальная станция

В Донецкой области из-за непогоды обесточена Карловская фильтровальная станция. Об этом сообщили в КП «Компания "Вода Донбасса"».



Уточняется, что происшествие случилось в 15:30. Без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов.



Среди них города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка.