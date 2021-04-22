ОБСЕ фиксирует усиление боевых действий вдоль линии соприкосновения

Несмотря на на то, что количество нарушений режима прекращения огня по-прежнему не превышает уровень, который отмечался до 27 июля 2020 года, миссия ОБСЕ фиксирует усиление боевых действий. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.



«Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении.



Глава миссии также подчеркнул, что наблюдатели миссии сталкиваются с практически беспрецедентными ограничениями и препятствиями.



«Подобные все более жесткие препятствия ограничивают возможность Миссии пополнять ресурсную базу, осуществлять деятельность и беспристрастно докладывать о фактах тогда, когда это крайне необходимо», сказал посол Чевик.