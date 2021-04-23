«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умерли пятеро заболевших ранее.



Всего с начала пандемии формирование признало 4285 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 3582 пациентов, 385 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 18 964 человека, умерли — 434.