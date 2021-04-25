Около 8 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за субботу

За минувшие сутки, 24 апреля, в Украине выявили 7 930 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 6 574 человека, а умер — 231 человек.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид диагностировали у 2 025 271 человека в стране. Из них 1 572 528 пациентов выздоровели, а 42 323 случая завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.



В субботу провели 54 270 тестирований.



24 апреля 4 531 человек получил первую дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 526 916 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них пятеро получили вторую дозу и завершили вакцинацию.