В Кремле: Конкретных предложений о встрече Путина с Зеленским не поступало

Никаких конкретных предложений по времени и месту проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не поступало. Об этом сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«По-прежнему никакой конкретики нет», — сказал он.



Так он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины о том, что работа над согласованием места и даты возможной встречи Путин — Зеленский уже идет.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.