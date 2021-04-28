Кремль не получал официальных предложений о проведении встречи Путина с Зеленским в Ватикане

Кремль пока не получал официальных предложений о проведении встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Ватикане. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.



Ранее вышло интервью Зеленского в итальнской газете, в котором он заявил, что Ватикан был бы «идеальным местом» для переговоров с Путиным о мире на Донбассе.



«Президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом. Конечно, пока об этом официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы не получали конкретизированное предложение», — сказал он.



Песков подчеркнул, что не знает, готов или нет Путин куда-то ехать, чтобы поговорить с Зеленским. «Мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что мы не являемся стороной конфликта и говорить о мире на Донбассе с нами не нужно, с нами нужно об этом говорить в рамках Минской четверки (возможно, Песков имел в виду Нормандскую четверку — Ред.)», — добавил он.



Представитель Кремля напомнил позицийю Путина о том, что в случае готовности говорить по двусторонним вопросам — президент РФ будет рад видеть Зеленского в Москве.



