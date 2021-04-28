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Третьякова: Украина должна платить пенсии жителям ОРДЛО

28 апреля 2021, 13:32

Третьякова: Украина должна платить пенсии жителям ОРДЛО

Украина должна обеспечить выплату пенсий жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые не смогли выехать на подконтрольную территорию. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова.

«Если мы цивилизованное государство, то какая разница, где человек находится — в Израиле, Польше, Португалии, Марокко или Индии. Единственное что, государство должно контролировать, что человек жив и эту сумму не получает кто-то другой», — сказала она в интервью «РБК-Украина».

Третьякова отметила, что при этом государство должно не допустить финансирования оккупантов, а также предотвратить случаи, когда вместо пенсионеров выплаты забирают другие люди, которые впоследствии не отдают деньги владельцам.

«Это обязанность государства. И есть куча выводов, в том числе ЕСПЧ, что пенсии являются собственностью человека, которую государство должно отдать», — подчеркнула она.

По ее словам, выходом может стать удаленная идентификация пенсионеров: «Уже есть постановление НБУ об удаленной идентификации. И соответствующие программные обеспечения, как когда мы верифицируемся по лицу через смартфон. Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек. НБУ и Министерство цифровой трансформации говорят, что технически это возможно».

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