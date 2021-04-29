Семенченко оставили под стражей по делу о создании ЧВК

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей без альтернативы внесения залога бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании». Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката Семенченко Владислава Добоша.



«Отказали защите в изменении меры пресечения ... Данная статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в настоящее время, что мы считаем является признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц», — заявил адвокат.



По его словам, решение суда не подлежит обжалованию в связи с тем, что оно является решением по ходатайству защиты.



7 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей Семенченко.



Сам Семенченко на заседании заявил, что не признает себя виновным.

Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.