Число заболевших ковидом на Донетчине превысило 80 тысяч

За минувшие сутки лаборатории Донецкой области сообщили о еще 418 больных коронавирусной болезни. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павла Кириленко.



Так, 104 новых случая выявили в Мариупольской ТГ, 100 в Константиновской, 39 в Славянской, 30 в Краматорской, 24 в Бахмутской, 21 в Покровской, 15 в Дружковской, 14 в Волновахской, 13 в Мирноградськой, восемь в Марьинской, семь в Авдеевской, по шесть в Никольской, Кураховской, Селидовской и Добропольской ТГ, по пять в Великоновоселковской и Очеретинской ТГ, четыре в Мангушской, по два в Лиманской и Новогродовской ТГ, один в Александровской ТГ.



С начала пандемии зафиксировано 80 582 случая заболевания COVID-19. Из них 63 862 человек выздоровел, 1790 — умерли от осложнений.