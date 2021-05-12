Обстрелы на Донбассе: сводка за 11 мая

За прошедшие сутки, 11 мая, украинская сторона насчитала 8 нарушений режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что обстрелы велись по позициям ВСУ в районе Калиново-Борщеватой, Новоселовки, Пивденного, Водяного и Лебединского.



Группировка «ДНР» утверждает, что вчера один их «военнослужащий» погиб и двое получили ранения в результате обстрела в районе поселка Красный партизан возле Ясиноватой.



Группировка «ЛНР» заявила об одном нарушении режима тишины — были обстреляны позиции НВФ в районе Первомайска.