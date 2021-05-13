Прокуратура передала в суд дело одного из надсмотрщиков тюрьмы «Изоляция»

Департамент Офиса генпрокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта завершил расследование в отношении одного из надсмотрщиков тюрьмы «Изоляция». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.



По данным интернет-издания «Ґрати», речь идет о Евгение Бражникове.



Бражникова обвиняют в содействии деятельности террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса) и жестоком обращении с гражданским населением (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).



Следствие СБУ установило, что Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года исполнял «руководства» распоряжения тюрьмы «Изоляция».



Дело начнут слушать в суде Покровска Донецкой области 8 июня. Прокуратура попросила Верховный суд перенести судебный процесс в Киев, но получила отказ.



Согласно информации прокуратуры, в деле девятеро потерпевших — бывших узников «Изоляции». На сайте суда указано, что это Станислав Асеев, Роман Гись, Олег Кулаков, Игорь Кулиш, Станислав Печонкин, Кирилл Поликарпов, Александр Репетило, Сергей Усатюк, Олег Сугерей.



Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных, СБУ сообщила ему подозрение.



После возвращения из плена в «ДНР» журналист Станислав Асеев рассказывал, что Бражников его избивал, а также «ломал всю нашу камеру осенью 17-го».



Станислав Печенкин, также освобожденный из плена «ДНР», рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что именно Бражников в «Изоляции» обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний. По его словам, Бражников — бывший милиционер, в 2014 году активно помогал проведению пророссийских митингов, нападал на участников проукраинских акций. Боевики задержали Бражникова из-за сделки с оружием.



В марте суд отправлял Бражникова под круглосуточный домашний арест. На сегодня обвиняемый находится на свободе.