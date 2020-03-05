Освобожденный из плена Бражников взят под домашний арест. Его подозревают в пытках сограждан

Шевченковский районный суд Киева назначил освобожденному в рамках обмена 29 декабря Евгению Бражникову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает издание «Ґрати». Бражникова подозревают в издевательствах над другими пленными боевиков «ДНР».



4 марта Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины объявили ему подозрение в пытках пленных. О том, что Бражников вместе с другим освобожденным в рамках обмена Алексеем Кусковым пытали пленных украинцев заявил журналист Станислав Асеев, который также вернулся на подконтрольную властям территорию во время обмена 29в конце декабря.



По данным следствия, Бражников во время пребывания в тюрьме «МГБ ДНР» на территории бывшего завода «Изоляция» в Донецке добровольно вступил в ряды боевиков и вместе с другими членами группировками пытал гражданских и военнослужащих ВСУ, удерживаемых в плену.