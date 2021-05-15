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В Мариуполе часть цехов «Азовстали» переводят на пятидневку: Что известно

15 мая 2021, 19:37

В Мариуполе часть цехов «Азовстали» переводят на пятидневку: Что известно

В Мариуполе рабочих нескольких цехов металлургического комбината «Азовсталь» компании «Метинвест» переводят на пятидневный режим работы из-за низкой загрузки производства, передает 0629.

Тревогу забил профсоюз «Народная солидарность», в котором заявили, что рабочим цехов прокатного комплекса (обжимного, рельсобалочного и крупносортного) «Азовстали» сообщили о грядущем значительном сокращении работников в июле.  

«Начальство предлагает людям самостоятельно написать заявления об увольнении, якобы, по собственному желанию или "по соглашению сторон", обещая за это единовременную матпомощь в размере трех окладов. В случае проведения сокращений вопреки законодательству, соответствующие действия руководства комбината будут обжалованы в судебном порядке», – сообщили в профсоюзе.

При этом ранее в пресс-службе «Метинвеста» утверждали, что не собираются сокращать персонал ни на ММКИ, ни на «Азовстали» и готовы предложить сотрудникам альтернативные вакансии и переобучение. В связи с данной ситуацией в компании снова заверили, что сокращение на «Азовстали» не планируется.

«На металлургическом комбинате "Азовсталь" не идет речь о сокращении персонала. Да, действительно, длительный период сохраняется крайне низкий спрос на сортовую продукцию, сортопрокатные цеха из-за низкой загрузки периодически выводятся в простой. Это следствие кризисных явлений на внутреннем и внешнем рынках», – отметили в «Метинвесте».

В пресс-службе компании привели данные по снижению производства. По прогнозам, загрузка рельсобалочного цеха «Азовстали» в 2021 году вряд ли превысит 30% от его текущих возможностей. Так, в марте произвели лишь 5,5 тыс. тонн продукции, в феврале – 7,5 тыс. тонн в сравнении с 2010-2015 годами, когда цех производил в среднем по 36 тыс. тонн в месяц.

«Одна из ключевых причин такого падения – потеря внешних рынков. По сути, единственным крупным покупателем азовстальских магистральных рельсов осталась "Укрзализныця", которая не обеспечивает заказами мариупольское предприятие ввиду отсутствия системной модернизации железнодорожного полотна в Украине. Кроме того, часть железнодорожного хозяйства "Укрзализныци" оказалась на неподконтрольной территории, как и некоторые крупные шахты, которым тоже нужны свои рельсы для оборудования горных выработок. Текущий портфель заказов преимущественно сформирован внешними заказами, которые больше ориентированы на непрерывно-литую заготовку», – пояснили в «Метинвесте».

В связи со сложившейся ситуацией, чтобы не выводить цеха в простой и максимально сохранить коллектив, было принято решение об изменении графиков работы – с непрерывного на пятидневный с двумя выходными. Также планируется внутрицеховое укрупнение – объединение крупносортного прокатного цеха с рельсобалочным цехом.

«Персонал подразделений получил предложения о переходе на имеющиеся вакансии в подразделениях МК "Азовсталь", а также на других предприятиях компании в Мариуполе. Данные переводы возможны без переобучения при наличии подходящей квалификации, а также с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка на данный период. Все действия проходят исключительно в рамках законодательства Украины и нормативных актов, а также коллективного договора», – подчеркнули в компании.

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