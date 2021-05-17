Донетчина и Луганщина опубликовали новые данные о распространении COVID-19

За минувшие сутки, 16 мая, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 190 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



О новых летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксирован 86 421 случай заболевания COVID-19. Из них 73 673 человека выздоровели, 2026 — умерли от осложнений.



Группировка «ДНР» не проводит по воскресеньям исследования на коронавирус.



В то же время, на подконтрольной территории Луганщины положительные результаты на COVID-19 получили еще 10 человек (по 5 в Лисичанске и Рубежном), передает пресс-служба Луганской ОГА.



За все время исследований этот диагноз лабораторно подтвержден в 25 285 случаях: 21 385 человек выздоровели, 828 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 9 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 летальных случая.

За воскресенье, 16 мая, в Украине выявили 2 136 новых случаев коронавируса — это на 1 484 меньше, чем днем ранее. При этом 6 869 человек выздоровел, а 109 умерли.