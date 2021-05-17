«ЛНР» заявила о девяти заболевших и трех умерших от COVID-19

За минувшие сутки, 16 мая, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 9 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



С начала пандемии «ЛНР» признает 4497 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 3964 человека выздоровели, 424 — умерли.



Небольшое количество случаев COVID-19 в статистике «ЛНР» связано с недостаточным количеством проводимых исследований. Еще осенью в группировке признавали, что лаборатории не справляются с потоком исследований на коронавирус.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За воскресенье, 16 мая, в Украине выявили 2 136 новых случаев коронавируса — это на 1 484 меньше, чем днем ранее. При этом 6 869 человек выздоровел, а 109 умерли.