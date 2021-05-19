Коронавирус на Луганщине: Более сотни новых случаев и пять смертей

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в области. Выздоровели 334 человека, умерли пятеро ранее заболевших. Об этом сообщили в облгосадминистрации.



41 новый случай выявили в Северодонецке, 23 в Рубежном, 14 в Лисичанске, семь в Новопсковском районе, шесть в Старобельском районе, пять в Сватовском, четыре в Кормянском, по три в Станично-Луганском и Троицком районах, по два в Попаснянском и Беловодском районах, одно в Новоайдарском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 25 507 человек. Из них выздоровели — 22186 (334 за последние сутки), лечатся — 2 483, умерли 838 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 44,2 (при пороговом 60).