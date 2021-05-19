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Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти против Украины

19 мая 2021, 15:50

Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти против Украины

Верховная Рада создала временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Согласно постановлению, председательницей ВСК избирана Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа»).

Кроме того, в состав комиссии вошли Алексей Жмеренецкий, Александр Завитневич, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Елена Хоменко, Святослав Юраш (все от фракции «Слуга народа»), Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь»), которого избрали заместителем председателя ВСК, а также Игорь Гузь (депутатская группа «Партия «За майбутне» и Николай Люшняк (группа «Довира»).

Рада определила, что срок деятельности этой ВСК составляет один год со дня ее образования.

Отчет о своей деятельности комиссия обязуется предоставить на пленарном заседании Рады не позднее чем через шесть месяцев.
Проект постановления № 4105 о создании временной следственной комиссии исключительно по делу бойцов так называемой частной военной компании «Вагнера» Рада отклонила.

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