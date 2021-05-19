Штаб: На Донбассе было тихо с начала суток

С начала текущих суток, 19 мая, на Донбассе не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщат пресс-центр операции Объединенных сил.



«Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — говорится в сообщении.



При этом недалеко от населенного пункта Пески боевики проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений ВСУ.