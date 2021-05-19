ОБСЕ: Текущая ситуация на Донбассе не способствует укреплению доверия между сторонами

Текущая ситуация на Донбассе не способствует укреплению доверия между сторонами, заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам очередного заседания ТКГ и ее рабочих групп.



Она констатировала, что уровень нарушений режима прекращения огня остается высоким. «Также вызывает серьезную обеспокоенность увеличение использования тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода. Кроме того, СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня вблизи и в границах участков разведения сил и средств», — цитирует Грау пресс-служба ОБСЕ.



Продолжающиеся ограничения свободного передвижения СММ ОБСЕ и атаки на ее беспилотные летательные аппараты отрицательно сказываются на реализации мандата Миссии, указала спецпредставитель.



«Такие тенденции не способствуют укреплению доверия между сторонами», — подчеркнула Грау.



Она отметила, что соблюдение режима прекращения огня было в центре внимания дискуссий рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ. «Участники заседания вновь подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня, однако разногласия относительно функционирования координационного механизма остаются неизмененными», — рассказала Грау.

По ее словам, процедурные вопросы вновь преобладали в дискуссиях политической рабочей группы, «не позволяя обсудить разработку плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями, как это поручено ТКГ».



«Гуманитарная рабочая группа сосредоточилась на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области. В ходе обсуждений в Рабочей группе были также рассмотрены вопросы взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом», — добавила спецпредставитель.

В центре внимания экономической рабочей группы, по словам Грау, были вопросы поставок воды в ОРДЛО, в частности в отношении территорий, обслуживаемых КП «Вода Донбасса». Кроме того, обсуждались темы экологии, пенсионных выплат и восстановления экономических связей. В ходе встречи также была затронута тема защиты собственности граждан Украины, отметила она.