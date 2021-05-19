Продвижение по любым вопросам возможно только после прекращения огня на Донбассе – Украина в ТКГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе заявляет о необходимости вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе и совершенствованию координационного механизма его обеспечения. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ по итогам заседания 19 мая.



Как отмечается, Украина считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.



«Продвижение по любым другим вопросам – политическим, гуманитарным, экономическим – возможно после исполнения главной, базовой предпосылки – реализации положений безопасности Минских договоренностей и, прежде всего, достижения полного и всеобъемлющего прекращения огня», – сказано в заявлении.



Кроме того, Украина настаивает на обеспечении надежного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории с целью выполнения своего мандата, а также на скорейшем создании международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях.