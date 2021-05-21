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Депутаты от ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство

21 мая 2021, 17:24

Депутаты от ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство

Народные депутаты Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» ходатайствуют перед Киевским апелляционным судом о поручительстве за народного депутата Украины фракции «ОПЗЖ» Виктор Медведчука. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

После выступления всех участников процесса относительно апелляционных жалоб, суд сообщил о поступлении заявления от 26 народных депутатов Украины относительно готовности взять на поруки Медведчука.

В пятницу Апелляционный суд Киева рассматривает апелляции на меру пресечения Медведчуку. На решение суда о домашнем аресте Медведчука была подана жалоба защиты — на отмену меры пресечения, а также апелляция от прокуратуры, в которой следствие настаивает на необходимости взятия под стражу Медведчука с альтернативой залога в сумме 300 млн 930 гривен.

Нардепуы Медведчук и Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

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