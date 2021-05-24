В Украине – более 1300 новых пациентов с ковидом

За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине зафиксировали 1 334 новых случая заболевания COVID-19. При этом 6 999 человек выздоровели, 68 умерли. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.



За воскресенье наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190) и Николаевской (151) областях, Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.



С начала пандемии в стране коронавирусную болезнь выявили у 2 183 855 человек, из которых 1 957 560 человека выздоровели, 49 436 — умерли от осложнений.



Всего за сутки провели 16 097 тестов на коронавирус.