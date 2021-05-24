В Авдеевке проведут учения: СБУ призывает горожан иметь при себе документы

В Авдеевке 26-27 мая проведут антитеррористические учения, горожан просят сохранять спокойствие и иметь при себе документы. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой военно-гражданской обладминистрации.



«Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», — говорится в сообщении.



Граждан также попросили при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т. д.), а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористических подразделений боевиков, сообщать правоохранителям.