Главного «прокуратура» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм

Лисичанский городской суд заочно приговорил руководительницу «прокуратуры» неподконтрольного властям Алчевска к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Сторона обвинения доказала, что бывшая сотрудница органов прокуратуры Луганской области в 2015 году перешла на сторону оккупационной власти и возглавила городскую «прокуратуру» Алчевска.



«На занимаемой должности осуждена обеспечивала выполнение и соблюдение незаконно выданных "законов и нормативно-правовых актов самопровозглашенной власти" ЛНР», противоречащие украинскому законодательству и нарушающие права жителей неподконтрольной органам государственной власти территории Луганщины«,- говорится в сообщении.



«Прокурор» признана виновной в совершении умышленных действий, направленных на участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).



Осужденная скрывается от органов следствия и суда. Она будет отбывать наказание в виде лишения свободы с момента задержания.