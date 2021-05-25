Штаб ООС: Боевики обстреляли поселок Северное из ПТРК «Фагот»

Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики 24 мая обстреляли поселок Северное из противотанковых ракетных комплексов «Фагот». В ходе обстрела никто из жителей не пострадал. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.



«Оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен из пригорода Горловки — шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения», — говорится в сообщении.



В ходе обстрела была повреждена частная территория. Одна из ракет попала в гаражный кооператив «Северный», вторая — в жилой дом, в населенном пункте Северное. Были выбиты стекла, посечены осколками забор и двери гаража.



В штабе отметили, что маркировка на остатках ракет указывает на то, что эти боеприпасы российского производства.



«Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировали обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ», — сообщили в штабе.

Фото: пресс-центр штаба ООС