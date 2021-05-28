Боевики с беспилотника заминировали село на Донетчине, жителей одного из домов пришлось эвакуировать

Украинские военные разминируют территорию Гранитного / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Незаконные вооруженные формирования дистанционно заминировали село Гранитное Волновахского района на Донетчине. С беспилотника сегодня ночью были сброшены запрещенные осколочные мины. Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр».



Как рассказали в бригаде, противопехотную осколочную мину боевики сбросили рядом с домом мирных жителей. Поэтому двух жильцов дома – мужчину и женщину – пришлось эвакуировать.

Одну из мин обнаружили и обезвредили саперы, вторую мину продолжают искать, поскольку мешает высокая трава и рельеф. Территорию оцепили и тщательно проверяют.



«Мины такого типа запрещены международными конвенциями, регулирующими правила ведения войны. Их особенности в том, что мины устанавливаются самостоятельно и стабилизируют себя, выбрасывая ножки. Кроме того, мина выбрасывает четыре нити по 10 метров. Если их зацепить даже на два миллиметра, она подрывается. Также мина имеет механизм самоликвидации, который может сработать от 4 до 100 часов после запуска», – пояснили украинские военные.