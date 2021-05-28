У Зеленского заявили, что Медведчук не может влиять на ход переговоров с Путиным

Народный депутат от ОПзЖ Виктор Медведчук не обладает статусом, позволяющим ему влиять на возможные двусторонние переговоры президентов Украины и России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».



«Медведчук не является достаточной по статусу фигурой, чтобы иметь влияние на двусторонние не очень хорошие отношения России и Украины, переговоры (Зеленского и Путина). Категорически не стоит их (переговоры) привязывать к какой-либо персоне », — заявил Подоляк в интервью телеканалу «Украина 24».



По его словам, переговоры о проведении встречи Зеленского и Путина продолжаются на уровне администраций глав государств.



«Вопрос не в том, когда произойдет встреча, а в том, сможем ли мы в повестку встречи вложить то или иное количество сложных вопросов, которые требуют решения и копились почти 7 лет. Это не только война, но и экономические отношения, политические, а также отсутствие прямой коммуникации на уровне глав тех или иных государственных институций», — сказал он.



«То есть — мы не общаемся, хотя мы и соседи», — уточнил Подоляк.



Он также добавил, что «дело Медведчука» является вызовом для всей судебной системы Украины.



«Кейс Медведчука — это тест на переформатирование судебной системы. Мы посмотрим, готова ли она вести себя независимо от политического или экономического влияния. Это ключевая идея президента в отношении судебной реформы. Это не просто реформа ради реформы», — сказал советник руководителя Офиса президента.



Он уточнил, что «Медведчук — это только первый вызов», но в Украине остается еще много субъектов подобного экономического и политического влияния.



«Его дело должно дойти до логического финала. Он должен ответить за все не только с точки зрения медийной пропаганды, а с точки зрения получения им при помощи административного ресурса экономических активов», — подытожил Подоляк.