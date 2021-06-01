В Дружковке произошел взрыв в квартире

В Дружковке в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Казацкой произошел взрыв. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать бытовой газ. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В результате взрыва повреждены входные двери и два окна квартиры, другие квартиры не пострадали. В момент взрыва в квартире никого не было.



На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, работники ДСНС, газовой службы, взрывотехники и эксперты.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.