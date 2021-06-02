Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки

02 июня 2021, 11:43

Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 190 заболевших коронавирусом.

За тот же период с учета после выздоровления сняты 140 пациентов, 17 человек умерли. Кроме того, по результатам исследований с помощью экспресс-тестов выявлены семь человек, ранее перенесших COVID-19.

По состоянию на 2 июня формирование признает 39 230 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 31 693 пациентов. От осложнений скончались 2965 заболевших.

За сутки выявлен 71 случай пневмонии, на 41 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1625 пациентов с пневмониями, из них 688 на кислородной поддержке (+31 за сутки).

В отдельных районах Луганской области зарегистрирована смерть двух пациентов с коронавирусом и 10 новых случаев заболевания. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

Всего с начала пандемии формирование признало 4784 случая заболевания. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 4172 пациента. От осложнений умер 441 заболевший.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
все новости
12:36
Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении
12:36
Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:40
Кабмин хочет поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
10:20
В Славянске глава ВГА должен быть назначен в ближайшие дни. Лях допустил, что это будет он
09:47
Лукашенко ответил на просьбу «ЛНР» передать Протасевича
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
09:17
В Донецкой области за сутки — более 100 новых случаев ковида
08:44
На Донбассе рассказали про обстрелы в первый день лета
08:18
Более 2 тысяч случаев коронавируса фиксируют в Украине второй день подряд
00:02
СНБО снова соберется на этой неделе — СМИ
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция