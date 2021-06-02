Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 190 заболевших коронавирусом.



За тот же период с учета после выздоровления сняты 140 пациентов, 17 человек умерли. Кроме того, по результатам исследований с помощью экспресс-тестов выявлены семь человек, ранее перенесших COVID-19.



По состоянию на 2 июня формирование признает 39 230 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 31 693 пациентов. От осложнений скончались 2965 заболевших.



За сутки выявлен 71 случай пневмонии, на 41 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1625 пациентов с пневмониями, из них 688 на кислородной поддержке (+31 за сутки).



В отдельных районах Луганской области зарегистрирована смерть двух пациентов с коронавирусом и 10 новых случаев заболевания. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 4784 случая заболевания. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 4172 пациента. От осложнений умер 441 заболевший.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.