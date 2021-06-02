Правозащитники раскрыли цель требований «Л-ДНР» о выдаче Романа Протасевича

История с требованием группировками «Л-ДНР» передачи им белорусского оппозиционера Романа Протасевича – это очередная попытка России сделать боевиков стороной международных переговоров. Об этом заявила руководительница «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.



Она сообщила со ссылкой на источники в ОРДЛО, что на данный момент боевиками принято решение о том, что будет сформирована «следственная группа» по сбору доказательств причастия Романа Протасевича к боевым действиям на Донбассе.



«РФ и Беларусь организуют силовым органам НВФ "ЛНР" и "ДНР" доступ к Роману Протасевичу для проведения "следственных действий". Такими действиями РФ и РБ хотят заставить дипломатов других стран вести переговоры по освобождению Романа Протасевича с НВФ "ЛНР" и "ДНР" (в посредничестве России)», – написала Ястребова в Facebook.



Она добавила, что на данный момент не предусмотрено этапирование Романа Протасевича в ОРДЛО. Но «следственные группы» «Л-ДНР» готовятся к посещению Беларуси.

На прошлой неделе «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Романа Протасевича и обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения «следственных действий» с участием Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.



Александр Лукашенко ответил на это и заявил, что не против, чтобы представители группировки «ЛНР» допросили задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.