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Правозащитники раскрыли цель требований «Л-ДНР» о выдаче Романа Протасевича

02 июня 2021, 16:37

Правозащитники раскрыли цель требований «Л-ДНР» о выдаче Романа Протасевича

История с требованием группировками «Л-ДНР» передачи им белорусского оппозиционера Романа Протасевича – это очередная попытка России сделать боевиков стороной международных переговоров. Об этом заявила руководительница «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

Она сообщила со ссылкой на источники в ОРДЛО, что на данный момент боевиками принято решение о том, что будет сформирована «следственная группа» по сбору доказательств причастия Романа Протасевича к боевым действиям на Донбассе.

«РФ и Беларусь организуют силовым органам НВФ "ЛНР" и "ДНР" доступ к Роману Протасевичу для проведения "следственных действий". Такими действиями РФ и РБ хотят заставить дипломатов других стран вести переговоры по освобождению Романа Протасевича с НВФ "ЛНР" и "ДНР" (в посредничестве России)», – написала Ястребова в Facebook.

Она добавила, что на данный момент не предусмотрено этапирование Романа Протасевича в ОРДЛО. Но «следственные группы» «Л-ДНР» готовятся к посещению Беларуси.

На прошлой неделе «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Романа Протасевича и обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения «следственных действий» с участием Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.

Александр Лукашенко ответил на это и заявил, что не против, чтобы представители группировки «ЛНР» допросили задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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