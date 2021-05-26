Зеленский подписал указ об образовании Славянской военно-гражданской администрации

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 210/2021 «Об образовании военно-гражданской администрации» в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба глава государства.



Командующему объединенных сил, главе Донецкой ОВГА поручено осуществить в соответствии с законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с образованием такой администрации.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию.



В Славянске уже несколько месяцев развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорируют заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.