В Славянске глава ВГА должен быть назначен в ближайшие дни. Лях допустил, что это будет он

Вадим Лях

Глава новосозданной военно-гражданской администрации Славянска будет назначен в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Вадим Лях, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Лях сказал, что не знает, кто возглавит ВГА. Он отметил, что Славянск не находится непосредственно у линии соприкосновения, поэтому, по его мнению, это должен быть человек, который имеет опыт работы в местном самоуправлении.



Лях не исключил, что могут назначить его. Вместе с тем он подчеркнул, что спокойно воспримет, если этого не произойдет.



«Если это будет Лях, я приму это. Если не Лях, я буду всеми силам помогать этому человеку», — сказал городской голова.



Он добавил, что готов стать заместителем или консультантом главы ВГА.



В зале присутствовали ветераны боевых действий на Донбассе, которые ввысказали недовольство намерением Ляха войти в состав ВГА.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию.