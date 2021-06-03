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США передадут Украине вакцины от коронавируса

03 июня 2021, 21:48

США передадут Украине вакцины от коронавируса

Украина оказалась в списке из 12 стран и ООН, среди которых США планируют распределить вакцину от коронавируса. Об этом говорится в заявлении Белого Дома.

В целом, США планируют предоставить миру 80 млн доз вакцин. Из них шесть млн доз будут распределены Мексике, Канаде, Южной Корее, палестинским территориям, Украине, Косово, Гаити, Грузии, Египту, Иордании, Ираку и Йемену, а также медработникам из ООН.

Также США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Всего первый транш вакцин составит 25 млн доз вакцин.

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