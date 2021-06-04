На Луганщине коронавирусом заболели еще 24 человека

За прошлые сутки, 3 июня, в Луганской области COVID-19 подтвердили у 24 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Заболевшие коронавирусом выявлены в Рубежном – 10, Северодонецке – пять, Лисичанске – четыре, в Попаснянском районе – три, в Белокуракинском, Новопсковском районах – по одному.



За все время пандемии в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 243 человек, из них выздоровели – 24 290, умерли от осложнений болезни – 904 человека.

За минувшие сутки, 3 июня, в Украине выявили 2 266 случаев заражения коронавирусом — это на 315 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 8 291 человек, а 95 умерли.