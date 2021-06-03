Более 2,5 тысячи заражений коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 2 июня, в Украине выявили 2 581 случай коронавируса — это на 376 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 9 519 человек, а 102 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 209 417 человек. Из них 2 072 091 пациент выздоровел, а 50 959 человек скончались.



Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.



За день провели 58 729 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.