СМИ: Медведчук в интересах Порошенко затягивал освобождение украинского военного

Политик Виктор Медведчук в 2015 году участвовал в затягивании процесса освобождения украинского военнослужащего Андрея Гречанова («киборг Рахман»), который находился в плену группировки «ДНР». Это следует из четвертой части расследования Bihus.Info, которое основано, как утверждается, на записях телефонных разговоров Медведчука, которые оказались в распоряжении журналистов.



При этом боевики были готовы отдать Гречанова украинскому волонтеру Алексею Мочанову еще в конце августа 2015-го в обмен на задержанного на Донбассе российского кадрового офицера Владимира Старкова.



В сентябре с предложением к Медведчуку, который на тот момент был переговорщиком по обмену пленными от Украины, об обмене Гречанова на Старкова обратилась представитель группировки «ЛНР» Ольга Кобцева. Однако, как следует из записи, Медведчук ответил ей, что необходимо дождаться вынесения Старкову приговора украинским судом.



27 ноября 2015 года Медведчук позвонил «министру обороны ДНР» Владимиру Кононову и рассказал, что узнал о том, что глава «ДНР» Александр Захарченко готов отпустить Гречанова. Он сказал, что это противоречит договренностям президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина.



Медведчук пояснил Кононову, что «мы создаем прецедент», когда Старков получил 14 лет тюрьмы и теперь Порошенко подпишет указ о его помиловании. По его словам, этот механизм могут использовать и в дальнейшем.



В свою очередь обмен был приурочен к возвращению Порошенко из Парижа 30 ноября. Тогдашний президент встретил «Рахмана» в аэропорту в окружении СМИ. Если бы Гречанова отпустили 27-го числа, то его бы не успел встретить Порошенко.



Во время встречи с «Рахманом» Порошенко заявил ему, что боец был якобы освобожден только после того, как на встрече Нормандского формата в начале месяца он попросил лидеров Германии и Франции «надавить» на Путина.



По словам самого Гречанова в комментарии Bihus.Info, его четыре раза готовили к обмену, но все предыдущие попытки срывались.

В 2018 году Порошенко назвал Медведчука «наиболее эффективным» переговорщиком по освобождению пленных. При этом из расследования Bihus.Info следует, что до вхождения в процесс обмена Медведчук вел переговоры с российскими чиновниками о зкупках Украиной угля, газа и электроэнергии в России. Как следует из записей, он говорил, что действует по согласованию с Порошенко. Сам пятый президент об участии Медведчука в такого рода «теневых» переговорах никогда не рассказывал, утверждая, что тот занимался исключительно обменом.