На Луганщине патрульный вымогал у потерпевшей 700 тысяч долларов

Полицейский патрульной полиции в Луганской области вымогал у женщины 700 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры



По данным следствия, в начале 2021 года работник полиции получил информацию о том, что женщина обратилась в Северодонецкий отдела полиции с заявлением об исчезновении ее сожителя.



«Обвиняемый позвонил потерпевшей и сообщил, что ее муж находится в полиции, что не соответствовало действительности. Полицейский, намереваясь завладеть денежными средствами женщины, сообщил, что для того, чтобы ее сожителя отпустили, необходимо заплатить ему лично 700 долларов США», — говорится в сообщении.



Вымогателя задержали во время передачи средств.



Обвинительный акт в отношении полицейского по факту законченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины) направлен в суд.