Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек

В отдельных районах Луганской области к утру 9 июня известно о двух новых летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии медики при группировке «ЛНР» зарегистрировали 445 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



На данный момент известно о 4 863 случаях заражения коронавирусной инфекцией в ОРЛО. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4295 человек.



В отдельных районах Донецкой области медики сообщили о 14 смертях среди пациентов на утро 9 июня. Всего таких случаев с начала пандемии – 3064. За сутки заболели 199 человек.



На лечении (стационарном и амбулаторном) с начала пандемии находятся 4415 пациентов, выписаны 32 899 человек. Всего в отдельных районах Донецкой области с начала пандемии заболели 40 378 человек.



Официальной информации об эпидемической ситуации на неподконтрольных территориях нет.