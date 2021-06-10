Хотят поставить «Железный купол»: Как Мариуполь борется за аэропорт

Аэропорт в Мариуполе

Власти Мариуполя настаивают, что городу необходим аэропорт, потому что его отсутствие тормозит развитие территории. Ключевое препятствие – близость линии фронта. Заместитель городского головы Сергей Захаров рассказал, что для создания системы безопасности обновленного аэропорта привлекают израильских специалистов, передает MRPL.city.



По словам Захарова, по требованиям безопасности небо над Мариуполем закрыто, и расстояние от зоны боевых действий для возобновления авиасообщения должно составлять 160 км. На сегодня Мариуполь удален от линии разграничения на 40 км. Существующий аэропорт закрыт и используется только для военных нужд.



Однако городские власти не теряют надежду провести реконструкцию аэропорта и добиться его открытия. В своих планах они ориентируются на опыт Израиля, где разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности там используют тактическую защитную систему «Железный купол».



«Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять. Если говорить о защитной системе "Железный купол" – это порядка 50 миллионов евро. Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе», – говорит заместитель городского головы.



Захаров отметил, что мариупольцы уже пять лет добиваются разрешения открыть аэропорт.



«Сейчас мы в той стадии, когда нас начинают слушать и уже слышат. Мы сдвинулись с мертвой точки, и это плод серьезной подготовительной работы. Все понимают – на государственном уровне, на военном уровне, – что город серьезно развивается и настолько, что отсутствие аэропорта становится ограничением к дальнейшему росту», – подчеркивает заместитель мэра.



Он также рассказал, что руководство города видит, прежде всего, аэропорт для внутреннего сообщения с возможностью чартерных рейсов, котрый впоследствии можно будет использовать для международного сообщения. Однако фронт работ предстоит немалый.



«Само здание аэропорта не обслуживалось с 2014 года, там не проводилось никаких работ. Нужно будет восстанавливать или прокладывать новые коммуникации, вся навигационная система отсутствует... Действующее здание аэропорта не готово к эксплуатации, но на протяжении всего этого времени с момента закрытия мы производим комплекс работ, который поддерживает взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии», – отметил Захаров и добавил, что поэтапно все эти проблемы могут быть решены.



«Сейчас нам необходима новая система безопасности захода на посадку, сопровождения судна, взлетные, сопровождающие огни, система навигации и другое. Поэтому мы не говорим о восстановлении старого, это средства на ветер, мы говорим о новой системе. Сейчас мы заключили договор с компанией, которая подготовит два комплекта проектно-сметной документации: один договор – на реконструкцию самого вокзала и второй – на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и системы безопасности аэропорта», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, проект на реконструкцию здания аэропорта планируют получить в конце этого года и в начале 2022 года – проект по системе безопасности допуска в аэропорт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь. На инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro Кириленко представлял проект реконструкции аэропорта в Краматорске стоимостью около 35 миллионов долларов.