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Министр инфраструктуры назвал примерную стоимость строительства аэропорта на Донбассе

17 апреля 2021, 22:40

Министр инфраструктуры назвал примерную стоимость строительства аэропорта на Донбассе

Для строительства аэропорта на Донбассе потребуется от 6,5 до 9 миллиардов гривен, а в целом для оценки потребностей на восстановление инфраструктуры после деоккупации потребуется провести детальный аудит. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

По его словам, для того, чтобы понять, сколько средств потребуется на восстановление дорог на Донбассе, нужно достоверно оценить, какой ущерб там будет нанесен.

«Вопросы дистанционного аудита я года два назад еще слышал, но это приблизительно как оценить кота в мешке – что вам там оставят и передадут, в каком состоянии. Мы не знаем, какой там экоцид сделают, что там будет с почвой – может, там болотистая местность будет уже к тому времени – в каком состоянии мы это заберем», – сказал Криклий.

В то же время отметил, что строительство аэропорта подобного тому, который был в Донецке, может стоить порядка 6,5-9 миллиардов гривен.

«Но я могу сказать, что аэропорт, в среднем, если мы говорим о такой категории, как взлетно-посадочная полоса, то это 4-6 миллиардов гривен как минимум, в зависимости от специфики – земля, почвы, какие коммуникации нужно переносить. Терминал, который был, – это приблизительно 2,5-3 миллиарда гривен», – подытожил министр инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительств планируется искать между Луганской и Донецкой областями.

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