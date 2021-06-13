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Арестович: Новость «ЛНР» о нападении украинских диверсантов – это фейк

13 июня 2021, 15:20

Арестович: Новость «ЛНР» о нападении украинских диверсантов – это фейк

Cпикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович прокомментировал информацию со стороны группировки «ЛНР» о том, что якобы несколько членов вооруженных формирований на днях погибли от рук украинских диверсантов. Арестович назвал информацию фейком и связал ее с командой из Кремля для создания видимости обострения.

«Вот, на днях в их медиа через блогеров была заброшена информация о якобы выходе украинской разведывательной диверсионной группы, которая убила 5 военнослужащих батальона "Призрак" в районе села Желобок Луганской области. Это чистый фейк. В их медиа сообщили, что так называемый "глава ЛНР" из-за этого прервал свой визит в Крым, где они обсуждали какие-то противостояния НАТО, какие-то там исторические идеи. И примчался туда. И подано это под соусом того, что Украина срывает перемирие. Все это показывает, что, возможно, пришла команда из Москвы — после определенного затишья надо создать видимость, я подчёркиваю, видимость, обострения», — рассказал Арестович в эфире телеканала «Дом».

Он подчеркнул, что украинские разведывательные группы «никуда не ходили», а силы ООС соблюдают режим тишины.

«Скорее всего, эти военнослужащие с той стороны, если они действительно погибли, то погибли в результате несчастного случая, или неосторожного обращения с оружием. В общем, по каким-то небоевым причинам», — предположил Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что данной дезинформацией Москва пытается решить две задачи: «Первая — обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз. И вторая — это скрыть потери, которые были понесены по халатности».

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В группировке «ЛНР» 12 июня заявили, что якобы вследствие работы разведывательно-диверсионной группы в районе поселка Голубовское на наблюдательном посту «народной милиции ЛНР» были убиты пять человек. Данная информация пока не верифицирована ОБСЕ. 

В отдельных районах Луганской области 14 июня объявлен траур.

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