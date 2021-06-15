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Зеленский не собирается распускать парламент

15 июня 2021, 11:47

Зеленский не собирается распускать парламент

Президент Владимир Зеленский не видит смысла в роспуске Верховной Рады в случае непринятия депутатами закона про деолигархизацию. Об этом он сказал в интервью телеканалам на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Я считаю, что сегодня Украине нужна стабильность, потому и законы есть такие — деолигархические или закон про референдум, когда можно спокойно решать вопросы. Потому есть и закон о снятии неприкосновенности и закон про импичмент. Все должно регулироваться на законодательном уровне. <...> Я считаю, что распускать сегодня Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности», — заявил президент.

Зеленский выразил уверенность, что фракция «Слуги народа» поддержит законопроект.

«Есть еще и несколько демократических партий, как они себя называют. Я думаю, что они тоже должны поддержать эту инициативу, несмотря на то, что это была моя инициатива, а не их. Хотя пусть в будущем и скажут, что это была совместная инициатива. Сейчас главное — пройти этот процесс. Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов — для государства, бизнеса, отдельных чиновников и для олигархов», — добавил он.

В то же время, как отметил Зеленский, «в случае, если так случится, что парламентарии захотят превратиться из законодателей в бизнесменов, то президент будет ожидать поддержки в обществе».
«Тогда у меня будет «план Б», — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил о готовности провести референдум, если Рада не поддержит закнопроект об олигархах.

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