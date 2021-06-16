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Мотоблок или культиватор — что лучше выбрать для дачного участка? (промо)

16 июня 2021, 17:45

Мотоблок или культиватор — что лучше выбрать для дачного участка? (промо)

Вскапывание почвы после зимы — одна из наиболее трудоемких работ на дачном или загородном участке. Специальная техника — рыхлители и мини-тракторы — упрощает этот нелегкий труд. Несмотря на то, что назначение у этих механизмов во многом одинаковое, они отличаются и по устройству, и по функционалу. Вопрос, что лучше: культиватор или мотоблок — не совсем корректный, потому как каждый из этих видов садовой спецтехники имеет свою область применения. Важно лишь сделать правильный выбор инструмента по этой ссылке.

Мотоблок или культиватор: в чем отличие?

Если задаться вопросом, чем отличается один вид специальной дачной техники от другого, то это, прежде всего, характер выполняемых работ.

  1. Культиватор — рыхление верхнего слоя почвы. Перемещение осуществляется за счет вращения фрез. Возможно применение навесного оборудование для окучивания растений, выкапывания корнеплодов, прополки междурядий.
  2. Мотоблоки — самоходное оборудование на колесах. В сущности, это транспортное средство. С использованием навесного оснащения функционал мотоблока значительно расширяется. Его можно использовать как транспортировщик урожая (другое название этой техники — тракторец), косилку, сеялку и даже в качестве снегоуборочной техники.

Мотоблок по сравнению с культиватором более функционален, имеет относительно сложное устройство. Он придется кстати на большом дачном участке, в фермерском хозяйстве. Рабочий орган культиватора — фреза, пригодная для неглубокого рыхления. Аналогичную работу можно выполнить с применением мотоблока, но это оборудование также пригодно и для глубокой вспашки плугом. На этом отличия между двумя типами садовой техники не заканчиваются. Редукторы у механизмов различные. Мини-тракторы, как правило, оснащают шестеренчато-цепными редукторами. Разновидности редукторов с рыхлителем — цепные, червячные, реже — шестеренчато-цепные. Таким образом, разница между мотоблоком и мотокультиватором существенная.

Мотоблок или культиватор: выбор по характеристикам

Чтобы не ошибиться с выбором и не переплачивать за ненужный функционал, сравним оба вида техники по таким характеристикам:

  • мощность;
  • обрабатываемая площадь;
  • ширина культивации, глубина проникновения в почву;
  • скорость перемещения;
  • сложность управления.

Высокая мощность и производительность — это преимущество мини-тракторов. Мощность двигателя рыхлителя, в среднем, колеблется от 1 до 6 лошадиных сил. Одноименный показатель для мотоблока вдвое больше. Поэтому последний вариант более приемлем для необработанных земель, с которыми проблематично справиться даже самому мощному рыхлителю.

Максимальная площадь обработки для мотокультиватора составляет 20 соток, в то время как мотоблок без труда обрабатывает в 1,5-2 раза большие по площади участки. Поэтому первый вариант подойдет для дачи, второй — для небольшого сельскохозяйственного предприятия.

Ширина захвата для разрыхлителей различных моделей колеблется в пределах 150-900 мм, у мотоблоков она достигает 1300 мм. На обоих агрегатах ширина культивации регулируется. Глубина вспашки и скорость передвижения для мотоблоков существенно больше.

Важный момент — удобство управления. Работа на мини-тракторе требует значительной физической силы и определенных навыков. Управлять мотокультиватором гораздо проще. Его масса невелика, а размеры компактны.

Перед тем, как выбрать мотоблок и мотокультиватор, необходимо определиться с видами и объемами выполняемых работ.

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