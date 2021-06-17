Без Интернета в современном мире никак не обойтись, ведь подключение к сети требуется практически во всех сферах повседневной жизни. На сегодняшний день мы активно приобретаем товары и услуги, общаемся с близкими, учимся и работаем онлайн, а для этого необходим качественный и бесперебойный домашний Интернет.



Во многих случаях требуется особенно высокая скорость Интернета, чтобы обеспечивать все потребности современного пользователя. В связи с этим гигабитный Интернет становится с каждым днем все популярнее, и его выбирают не только в рабочих целях, но и для домашнего пользования. Также большая часть украинцев предпочитает вместе с Интернетом подключить и цифровое или аналоговое телевидение, так как комплексная услуга является наиболее удобной и выгодной.



Если вы заинтересованы в гигабитном доступе ко всемирной паутине, но не знаете, какому из интернет-провайдеру можно доверять, обратите внимание на компанию Сеть Ланет и ее выгодные тарифные планы.



Гигабитный Интернет и кабельное ТВ от Сети Ланет



Всеукраинский провайдер Сеть Ланет предлагает выгодное и комфортное подключение к глобальной сети со множеством преимуществ:

действительно качественный безлимитный Интернет на высокой скорости;

максимально простая настройка и отсутствие необходимости приобретать дорогостоящее оборудование;

удобство пользования с различных типов устройств и несколькими пользователями одновременно без потери скорости;

быстрое подключение;

выгодные тарифы, среди которых каждый сможет подобрать подходящий для себя;

круглосуточная профессиональная техподдержка.

Более того, насладиться всеми преимуществами быстрого Интернета сейчас можно с максимальной выгодой благодаря уникальному акционному предложению.



Выгодное акционное предложение «Олимпийский Гигабит»



Этим летом вы можете получить доступ к сети на скорости до 1 Гбит/с, при этом самостоятельно устанавливая цену за пользование услугой. Стоимость может быть абсолютно любой, как решите вы сами, но не менее 1 грн. Все средства, полученные от заказа акционного тарифа, будут перенаправлены в фонд всеукраинской благотворительной организации «Дарунок» и в дальнейшем перечислены в Хмельницкий региональный центр физической культуры и спорта для лиц с инвалидностью.



Кроме того, в акционный пакет «Олимпийский Гигабит» входит не только гигабитный Интернет, но и кабельное телевидение с доступом к лучшим телеканалам в высоком разрешении, чтобы вы могли с максимальным комфортом смотреть Олимпиаду-2021 и болеть за наших.



Если вы хотите узнать, сколько стоит провести Интернет в Северодонецке, либо желаете подключить телевидение или комплексную акционную услугу, обращайтесь за помощью и консультацией к менеджерам провайдера по телефону (0800) 60-12-12, либо отправляйте письмо на электронную почту: [email protected]. Также для посещения открыт центр обслуживания абонентов, расположенный на Гвардейском проспекте, 55.