На Луганщине выявили 14 заболевших коронавирусом

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 14 новых случаев COVID-19. Зафиксирован один летальный случай, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Заболевших коронавирусом выявили: в Лисичанске – четыре, Рубежном – четыре, Северодонецке – пять, в Меловом – один.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 88-летняя женщина из Троицка.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 472 человек. Из них выздоровели - 25 058 пациентов, умер 931 человек.

За минувшие сутки, 17 июня, в Украине выявили 967 случаев заражения коронавирусом — это на 221 случай меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 312 человек, а 50 умерли.