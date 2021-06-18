Еще три смерти от коронавируса зафиксировали в Донецкой области

В Донецкой области зарегистрировали три новых смерти, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За четверг, 17 июня, в области выявили 61 заразившегося коронавирусом.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировали 90 349 случаев болезни. Из них 87 212 человека выздоровели, а 2 328 умерли.



Первую дозу прививки от коронавируса за сутки получили 2 425 человек, вторую дозу — 1 097 человек. За время прививочной кампании в регионе первой дозой привиты 61 523 человека, а второй 18 525 людей.

За минувшие сутки, 17 июня, в Украине выявили 967 случаев заражения коронавирусом. За все время ковид в стране диагностировали у 2 228 192 человек. Из них 2 147 972 пациентов выздоровели, а 51 952 человека скончались.