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Более 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

19 июня 2021, 08:09

Более 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине выявили 852 случая заражения коронавирусом — это на 115 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 736 человек, а 40 умерли. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 229 044 человек. Из них 2 150 708 пациентов выздоровели, а 51 992 человека скончались. Вчера провели 49 630 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

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