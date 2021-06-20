В штабе ООС сообщили подробности ранения мирного жителя Авдеевки

В субботу, 19 июня, в результате обстрела Авдеевки был ранен 32-летний мужчина, который находился во дворе своего дома. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Как уточнили в штабе, боевики обстреляли Авдеевку с 17:50 до 18:05 с применением крупнокалиберных пулеметов. Огонь велся с окраины населенного пункта Каштановое на неподконтрольной территории.



«Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения, который находился у себя во дворе. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Украинской стороной СЦКК осуществлена фотофиксация и верификация последствий указанного обстрела», - говорится в сообщении.



Украинские военные подчеркивают, что провокационные обстрелы населенных пунктов со стороны НВФ являются грубым нарушением международного гуманитарного права и Минских договоренностей, а также «свидетельствуют о стремлении Российской Федерации к дальнейшему обострению ситуации по всей линии разграничения сторон».



Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.